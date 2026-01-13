- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
25 (80.64%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (19.35%)
En iyi işlem:
72.49 USD
En kötü işlem:
-45.00 USD
Brüt kâr:
486.93 USD (110 366 pips)
Brüt zarar:
-105.18 USD (29 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (333.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
333.51 USD (15)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
96.29%
Maks. mevduat yükü:
14.93%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
5.88
Alış işlemleri:
11 (35.48%)
Satış işlemleri:
20 (64.52%)
Kâr faktörü:
4.63
Beklenen getiri:
12.31 USD
Ortalama kâr:
19.48 USD
Ortalama zarar:
-17.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.17 USD (2)
Aylık büyüme:
112.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.66 USD
Maksimum:
64.93 USD (15.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.86% (63.83 USD)
Varlığa göre:
14.77% (106.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|383
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.49 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +333.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Consistency is the key to success.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
113%
0
0
USD
USD
724
USD
USD
1
0%
31
80%
96%
4.62
12.31
USD
USD
15%
1:500