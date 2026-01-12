- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
297 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (29.29%)
En iyi işlem:
119.79 USD
En kötü işlem:
-99.16 USD
Brüt kâr:
1 696.41 USD (483 481 pips)
Brüt zarar:
-1 450.55 USD (433 106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (158.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.76 USD (19)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
43.43%
Maks. mevduat yükü:
179.58%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
424
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
238 (56.67%)
Satış işlemleri:
182 (43.33%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
5.71 USD
Ortalama zarar:
-11.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-110.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.69 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.86 USD
Maksimum:
200.72 USD (32.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.48% (200.72 USD)
Varlığa göre:
56.40% (98.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|420
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|246
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|50K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +119.79 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +158.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-87%
0
0
USD
USD
725
USD
USD
1
100%
420
70%
43%
1.16
0.59
USD
USD
94%
1:400