SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RN COPILOT
Yulian Rusnadi

RN COPILOT

Yulian Rusnadi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -87%
Exness-Real16
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
297 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (29.29%)
En iyi işlem:
119.79 USD
En kötü işlem:
-99.16 USD
Brüt kâr:
1 696.41 USD (483 481 pips)
Brüt zarar:
-1 450.55 USD (433 106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (158.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.76 USD (19)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
43.43%
Maks. mevduat yükü:
179.58%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
424
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
238 (56.67%)
Satış işlemleri:
182 (43.33%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
5.71 USD
Ortalama zarar:
-11.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-110.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.69 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.86 USD
Maksimum:
200.72 USD (32.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.48% (200.72 USD)
Varlığa göre:
56.40% (98.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 420
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 246
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 50K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.79 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +158.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.13 00:09
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 22:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 22:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 22:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 22:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 22:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RN COPILOT
Ayda 30 USD
-87%
0
0
USD
725
USD
1
100%
420
70%
43%
1.16
0.59
USD
94%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.