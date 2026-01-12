- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
17 (65.38%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (34.62%)
En iyi işlem:
60.99 USD
En kötü işlem:
-77.89 USD
Brüt kâr:
115.45 USD (38 080 pips)
Brüt zarar:
-209.34 USD (52 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.30 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
88.66%
Maks. mevduat yükü:
100.69%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
24 (92.31%)
Satış işlemleri:
2 (7.69%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-3.61 USD
Ortalama kâr:
6.79 USD
Ortalama zarar:
-23.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-70.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.89 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.89 USD
Maksimum:
112.70 USD (51.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.14% (112.70 USD)
Varlığa göre:
10.97% (24.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-94
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.99 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
