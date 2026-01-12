- Büyüme
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
7 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (66.67%)
En iyi işlem:
391.81 USD
En kötü işlem:
-472.13 USD
Brüt kâr:
558.39 USD (902 pips)
Brüt zarar:
-1 101.45 USD (894 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (504.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
504.31 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
55 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.79
Alış işlemleri:
17 (80.95%)
Satış işlemleri:
4 (19.05%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-25.86 USD
Ortalama kâr:
79.77 USD
Ortalama zarar:
-78.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-355.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-688.53 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
688.53 USD
Maksimum:
688.53 USD (179.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|profit
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-4
|profit
|-539
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|8
|profit
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +391.81 USD
En kötü işlem: -472 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +504.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -355.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 174
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 19
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
ForexChief-Classic
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 1
|
MarketsTrade-Real
|0.00 × 3
|
EGlobal-Classic2
|0.00 × 1
|
GlencoePartners-Real1
|0.00 × 1
|
LancelotEquity-Live
|0.00 × 1
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 188
|
SohoMarkets-Live
|0.00 × 300
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 34
