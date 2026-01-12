SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Moroman
Ruslan Metelitsa

Moroman

Ruslan Metelitsa
0 inceleme
65 hafta
0 / 0 USD
0%
Alpari-ECN1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
7 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (66.67%)
En iyi işlem:
391.81 USD
En kötü işlem:
-472.13 USD
Brüt kâr:
558.39 USD (902 pips)
Brüt zarar:
-1 101.45 USD (894 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (504.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
504.31 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
55 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.79
Alış işlemleri:
17 (80.95%)
Satış işlemleri:
4 (19.05%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-25.86 USD
Ortalama kâr:
79.77 USD
Ortalama zarar:
-78.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-355.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-688.53 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
688.53 USD
Maksimum:
688.53 USD (179.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 11
profit 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -4
profit -539
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 8
profit 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +391.81 USD
En kötü işlem: -472 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +504.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -355.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Panteon-Server
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 7
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 174
Hankotrade-Live
0.00 × 19
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
ForexChief-Classic
0.00 × 2
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 1
MarketsTrade-Real
0.00 × 3
EGlobal-Classic2
0.00 × 1
GlencoePartners-Real1
0.00 × 1
LancelotEquity-Live
0.00 × 1
FSMSmart-Primary
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 188
SohoMarkets-Live
0.00 × 300
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICTrading-Live32
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 34
478 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.12 11:56
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.44% of days out of the 450 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.33% of days out of the 450 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 55 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol