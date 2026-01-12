SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BLESSED BY GOD
Tony Sanjaya

BLESSED BY GOD

Tony Sanjaya
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 -89%
HFMarketsGlobal-Live8
1:2000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
13 (18.84%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (81.16%)
En iyi işlem:
263.50 USD
En kötü işlem:
-107.50 USD
Brüt kâr:
559.00 USD (1 116 pips)
Brüt zarar:
-2 780.85 USD (6 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (384.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
384.00 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.74
Alım-satım etkinliği:
50.67%
Maks. mevduat yükü:
106.31%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
4 (5.80%)
Satış işlemleri:
65 (94.20%)
Kâr faktörü:
0.20
Beklenen getiri:
-32.20 USD
Ortalama kâr:
43.00 USD
Ortalama zarar:
-49.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-1 282.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 282.60 USD (24)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 221.85 USD
Maksimum:
2 341.60 USD (89.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.38% (2 341.60 USD)
Varlığa göre:
4.18% (46.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr -2.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr -5.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +263.50 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +384.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 282.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2026.01.12 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 08:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 07:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
