İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
113 (78.47%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (21.53%)
En iyi işlem:
26.52 USD
En kötü işlem:
-59.29 USD
Brüt kâr:
233.09 USD (23 705 pips)
Brüt zarar:
-274.35 USD (26 701 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (33.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.41 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
36.78%
Maks. mevduat yükü:
45.96%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
51 (35.42%)
Satış işlemleri:
93 (64.58%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.29 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
-8.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-39.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.29 USD (1)
Aylık büyüme:
-74.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.85 USD
Maksimum:
83.16 USD (101.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.12% (83.16 USD)
Varlığa göre:
3.44% (7.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.52 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
