Dwi Tjahjono

GOLDANGEL 200

Dwi Tjahjono
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
113 (78.47%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (21.53%)
En iyi işlem:
26.52 USD
En kötü işlem:
-59.29 USD
Brüt kâr:
233.09 USD (23 705 pips)
Brüt zarar:
-274.35 USD (26 701 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (33.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.41 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
36.78%
Maks. mevduat yükü:
45.96%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
51 (35.42%)
Satış işlemleri:
93 (64.58%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.29 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
-8.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-39.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.29 USD (1)
Aylık büyüme:
-74.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.85 USD
Maksimum:
83.16 USD (101.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.12% (83.16 USD)
Varlığa göre:
3.44% (7.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.52 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.12 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 07:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 3.85% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.56% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 75 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLDANGEL 200
Ayda 30 USD
-72%
0
0
USD
209
USD
12
0%
144
78%
37%
0.84
-0.29
USD
81%
1:100
