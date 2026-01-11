SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Fighting USD
Samarthan Bidari

Gold Fighting USD

Samarthan Bidari
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 58%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
26 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (23.53%)
En iyi işlem:
64.44 USD
En kötü işlem:
-17.37 USD
Brüt kâr:
472.68 USD (38 822 pips)
Brüt zarar:
-88.96 USD (8 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (85.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
372.71 USD (10)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
86.71%
Maks. mevduat yükü:
22.53%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
6.01
Alış işlemleri:
26 (76.47%)
Satış işlemleri:
8 (23.53%)
Kâr faktörü:
5.31
Beklenen getiri:
11.29 USD
Ortalama kâr:
18.18 USD
Ortalama zarar:
-11.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-50.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.05 USD (3)
Aylık büyüme:
57.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.88 USD
Maksimum:
63.88 USD (9.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.64% (63.88 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDp 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDp 384
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDp 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.44 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +85.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.12 02:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 00:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 00:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Fighting USD
Ayda 300 USD
58%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
34
76%
87%
5.31
11.29
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.