Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 1 050%
- Aboneler
- 115
- Haftalar
- 35
- İşlemler
- 751
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 3.82
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 215%
- Aboneler
- 16
- Haftalar
- 65
- İşlemler
- 581
- Kazanç
- 57%
- Kâr faktörü
- 1.43
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 1 285%
- Aboneler
- 13
- Haftalar
- 35
- İşlemler
- 488
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 3.45
- Maks. düşüş
- 11%
- Büyüme
- 5 285%
- Aboneler
- 2
- Haftalar
- 244
- İşlemler
- 1496
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 824%
- Aboneler
- 136
- Haftalar
- 57
- İşlemler
- 1682
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.98
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 738%
- Aboneler
- 28
- Haftalar
- 50
- İşlemler
- 155
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.16
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 307%
- Aboneler
- 19
- Haftalar
- 78
- İşlemler
- 466
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.42
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 1 668%
- Aboneler
- 72
- Haftalar
- 219
- İşlemler
- 5555
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 1 805%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 163
- İşlemler
- 653
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 3.17
- Maks. düşüş
- 38%
- Büyüme
- 566%
- Aboneler
- 16
- Haftalar
- 135
- İşlemler
- 1262
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.64
- Maks. düşüş
- 26%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.