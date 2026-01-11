- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
17 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (19.05%)
En iyi işlem:
32.12 USD
En kötü işlem:
-8.35 USD
Brüt kâr:
118.21 USD (103 309 pips)
Brüt zarar:
-25.35 USD (25 354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (117.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.67 USD (16)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.46
Alış işlemleri:
5 (23.81%)
Satış işlemleri:
16 (76.19%)
Kâr faktörü:
4.66
Beklenen getiri:
4.42 USD
Ortalama kâr:
6.95 USD
Ortalama zarar:
-6.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.00 USD (3)
Aylık büyüme:
93.07%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.81 USD
Maksimum:
17.00 USD (8.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|91
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.12 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +117.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|87.00 × 1
