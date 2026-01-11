SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / P THAI CAPITAL
Nguyen Hong Thai Pham

P THAI CAPITAL

Nguyen Hong Thai Pham
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
17 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (19.05%)
En iyi işlem:
32.12 USD
En kötü işlem:
-8.35 USD
Brüt kâr:
118.21 USD (103 309 pips)
Brüt zarar:
-25.35 USD (25 354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (117.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.67 USD (16)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.46
Alış işlemleri:
5 (23.81%)
Satış işlemleri:
16 (76.19%)
Kâr faktörü:
4.66
Beklenen getiri:
4.42 USD
Ortalama kâr:
6.95 USD
Ortalama zarar:
-6.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.00 USD (3)
Aylık büyüme:
93.07%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.81 USD
Maksimum:
17.00 USD (8.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
EURUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 91
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 78K
EURUSD 201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.12 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +117.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
VantageInternational-Live 14
87.00 × 1
iron discipline!


İnceleme yok
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
