- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
11 (42.30%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (57.69%)
En iyi işlem:
1.51 EUR
En kötü işlem:
-2.58 EUR
Brüt kâr:
9.47 EUR (85 550 pips)
Brüt zarar:
-13.98 EUR (125 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4.71 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
120.25%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
15 (57.69%)
Satış işlemleri:
11 (42.31%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-0.17 EUR
Ortalama kâr:
0.86 EUR
Ortalama zarar:
-0.93 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-4.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7.30 EUR (4)
Aylık büyüme:
-45.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.51 EUR
Maksimum:
7.30 EUR (57.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.08% (7.30 EUR)
Varlığa göre:
45.72% (5.45 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.51 EUR
En kötü işlem: -3 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.24 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 62
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real33
|0.41 × 49
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
-45%
0
0
USD
USD
5
EUR
EUR
1
0%
26
42%
100%
0.67
-0.17
EUR
EUR
57%
1:500