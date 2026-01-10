SinyallerBölümler
Edirin Meshu

FIREBLOOD EA

Edirin Meshu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
13 (38.23%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (61.76%)
En iyi işlem:
24.24 USD
En kötü işlem:
-13.96 USD
Brüt kâr:
77.35 USD (48 832 pips)
Brüt zarar:
-88.61 USD (77 172 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (42.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.73 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
31 (91.18%)
Satış işlemleri:
3 (8.82%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.33 USD
Ortalama kâr:
5.95 USD
Ortalama zarar:
-4.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-41.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.67 USD (11)
Aylık büyüme:
-9.68%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.03 USD
Maksimum:
50.72 USD (82.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.24 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +42.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Live demonstration of Fireblood Ultimate Multi-Symbol Scalper v2.6.8 – institutional-grade, correlation-aware scalper focused on XAUUSD\

Key highlights:

  • Conservative risk (0.8–1.0% per trade)
  • Trailing stop, breakeven & partial closes enabled
  • Weekly session health system (GREEN/AMBER/RED) – very strict drawdown control
  • Prop-firm friendly settings (daily DD & profit limits active)
  • Max 2–3 positions per symbol, max 10–12 trades/day
  • Low spread ECN broker, VPS 24/5

Goal: Steady growth with maximum discipline – no revenge, no overtrading. Perfect preview before buying the full EA on MQL5 Market.

Risk note: Trading involves risk. Past/demo performance is not a guarantee of future results.

Join the winners. Stack smart. What color is your Bugatti gonna be? 💰🔥


İnceleme yok
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
