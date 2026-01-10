- Büyüme
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
83 (80.58%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (19.42%)
En iyi işlem:
27.89 USD
En kötü işlem:
-24.95 USD
Brüt kâr:
353.21 USD (445 411 pips)
Brüt zarar:
-149.96 USD (97 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (67.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.78 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
83 (80.58%)
Satış işlemleri:
20 (19.42%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
4.26 USD
Ortalama zarar:
-7.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-65.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.06 USD (4)
Aylık büyüme:
992.92%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.22 USD
Maksimum:
77.05 USD (62.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|97
|BTCUSDm
|5
|GBPUSDm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|185
|BTCUSDm
|19
|GBPUSDm
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|161K
|BTCUSDm
|188K
|GBPUSDm
|-24
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
