Van Han Ngo

HELLO 2026

Van Han Ngo
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
83 (80.58%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (19.42%)
En iyi işlem:
27.89 USD
En kötü işlem:
-24.95 USD
Brüt kâr:
353.21 USD (445 411 pips)
Brüt zarar:
-149.96 USD (97 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (67.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.78 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
83 (80.58%)
Satış işlemleri:
20 (19.42%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
4.26 USD
Ortalama zarar:
-7.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-65.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.06 USD (4)
Aylık büyüme:
992.92%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.22 USD
Maksimum:
77.05 USD (62.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 97
BTCUSDm 5
GBPUSDm 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 185
BTCUSDm 19
GBPUSDm 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 161K
BTCUSDm 188K
GBPUSDm -24
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.89 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +67.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hello 2026
İnceleme yok
2026.01.10 15:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 15:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
