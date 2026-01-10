SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TradeSpotFX StratX_1
Ricardo Gorge Luiz

TradeSpotFX StratX_1

0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
IFXBrokers-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
23 (31.94%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (68.06%)
En iyi işlem:
8.90 USD
En kötü işlem:
-19.61 USD
Brüt kâr:
122.77 USD (118 997 pips)
Brüt zarar:
-322.06 USD (262 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (68.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.42 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
115 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
26 (36.11%)
Satış işlemleri:
46 (63.89%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-2.77 USD
Ortalama kâr:
5.34 USD
Ortalama zarar:
-6.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-173.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.97 USD (27)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
199.29 USD
Maksimum:
200.97 USD (159.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
T100.ifx_m 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
T100.ifx_m -199
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
T100.ifx_m -143K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.90 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +68.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IFXBrokers-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2026.01.10 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 115 days
