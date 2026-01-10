- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
48 (39.34%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (60.66%)
En iyi işlem:
4.67 USD
En kötü işlem:
-1.74 USD
Brüt kâr:
83.31 USD (592 125 pips)
Brüt zarar:
-8.52 USD (31 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (62.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.67 USD (20)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
17.52
Alış işlemleri:
70 (57.38%)
Satış işlemleri:
52 (42.62%)
Kâr faktörü:
9.78
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
-0.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-0.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.27 USD (3)
Aylık büyüme:
74.79%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.27 USD (2.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTECm
|70
|XAUUSDm
|34
|BTCUSDm
|17
|US30m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTECm
|-2
|XAUUSDm
|16
|BTCUSDm
|61
|US30m
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTECm
|-22K
|XAUUSDm
|16K
|BTCUSDm
|567K
|US30m
|-20
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.67 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
