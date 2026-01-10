SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Test3
Chupu Lin

Test3

Chupu Lin
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
48 (39.34%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (60.66%)
En iyi işlem:
4.67 USD
En kötü işlem:
-1.74 USD
Brüt kâr:
83.31 USD (592 125 pips)
Brüt zarar:
-8.52 USD (31 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (62.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.67 USD (20)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
17.52
Alış işlemleri:
70 (57.38%)
Satış işlemleri:
52 (42.62%)
Kâr faktörü:
9.78
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
-0.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-0.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.27 USD (3)
Aylık büyüme:
74.79%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.27 USD (2.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTECm 70
XAUUSDm 34
BTCUSDm 17
US30m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTECm -2
XAUUSDm 16
BTCUSDm 61
US30m 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTECm -22K
XAUUSDm 16K
BTCUSDm 567K
US30m -20
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.67 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real2
0.00 × 2
Exness-Real28
8.67 × 18
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.10 11:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 11:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol