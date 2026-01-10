- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
16 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (23.81%)
En iyi işlem:
12.10 USD
En kötü işlem:
-9.84 USD
Brüt kâr:
44.98 USD (42 377 pips)
Brüt zarar:
-22.46 USD (9 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (23.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.64 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
21 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-4.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.06 USD (2)
Aylık büyüme:
5.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.57 USD
Maksimum:
10.06 USD (1.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.92% (10.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-6
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-781
|GBPUSDm
|102
|BTCUSDm
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.10 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
