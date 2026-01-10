SinyallerBölümler
G Golden Akash

Golden Trader

G Golden Akash
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
16 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (23.81%)
En iyi işlem:
12.10 USD
En kötü işlem:
-9.84 USD
Brüt kâr:
44.98 USD (42 377 pips)
Brüt zarar:
-22.46 USD (9 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (23.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.64 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
21 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-4.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.06 USD (2)
Aylık büyüme:
5.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.57 USD
Maksimum:
10.06 USD (1.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.92% (10.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 9
GBPUSDm 7
BTCUSDm 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -6
GBPUSDm 7
BTCUSDm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -781
GBPUSDm 102
BTCUSDm 34K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.10 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Be a part of successful trader, and grow with me for your financial independence.
İnceleme yok
2026.01.12 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.10 09:51
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5.08% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.39% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
