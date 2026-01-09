- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
16 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.98 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
34.24 USD (2 125 pips)
Brüt zarar:
-0.68 USD
Maksimum ardışık kazanç:
16 (34.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.24 USD (16)
Sharpe oranı:
0.85
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
167.80
Alış işlemleri:
1 (6.25%)
Satış işlemleri:
15 (93.75%)
Kâr faktörü:
50.35
Beklenen getiri:
2.14 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
109.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
0.20 USD (0.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.98 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +34.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Aixauea-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
