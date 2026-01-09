- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
103.51 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
161.40 USD (16 178 pips)
Brüt zarar:
-0.74 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (161.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.40 USD (5)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.68%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
27 gün
Düzelme faktörü:
486.85
Alış işlemleri:
1 (20.00%)
Satış işlemleri:
4 (80.00%)
Kâr faktörü:
218.11
Beklenen getiri:
32.28 USD
Ortalama kâr:
32.28 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
22.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
52.52% (395.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +103.51 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +161.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Only manual trading.
