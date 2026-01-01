SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Golden Nuggets
Büyüme
1 050%
Aboneler
98
Haftalar
35
İşlemler
750
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.83
Maks. düşüş
21%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 790%
Aboneler
3
Haftalar
163
İşlemler
652
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.16
Maks. düşüş
38%
NoPain MT5
Büyüme
1 664%
Aboneler
75
Haftalar
219
İşlemler
5552
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 821%
Aboneler
143
Haftalar
56
İşlemler
1680
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.99
Maks. düşüş
33%
Daily Gold Sniper
Büyüme
738%
Aboneler
33
Haftalar
50
İşlemler
155
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.16
Maks. düşüş
34%
BreakThrustPro V2
Büyüme
209%
Aboneler
17
Haftalar
65
İşlemler
579
Kazanç
57%
Kâr faktörü
1.42
Maks. düşüş
22%
Deux ex machina
Büyüme
5 278%
Aboneler
3
Haftalar
244
İşlemler
1493
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
560%
Aboneler
22
Haftalar
135
İşlemler
1259
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.64
Maks. düşüş
26%
OnlyUJ
Büyüme
294%
Aboneler
21
Haftalar
78
İşlemler
465
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.41
Maks. düşüş
17%
TriumphCFD
Büyüme
1 275%
Aboneler
7
Haftalar
34
İşlemler
487
Kazanç
74%
Kâr faktörü
3.43
Maks. düşüş
11%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2383 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.