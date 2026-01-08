- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
14 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (33.33%)
En iyi işlem:
111 650.00 USD
En kötü işlem:
-65 148.60 USD
Brüt kâr:
441 929.58 USD (60 043 pips)
Brüt zarar:
-157 577.46 USD (31 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (265 575.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265 575.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.36
Alış işlemleri:
12 (57.14%)
Satış işlemleri:
9 (42.86%)
Kâr faktörü:
2.80
Beklenen getiri:
13 540.58 USD
Ortalama kâr:
31 566.40 USD
Ortalama zarar:
-22 511.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-51 748.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65 148.60 USD (1)
Aylık büyüme:
51.65%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22 841.60 USD
Maksimum:
65 148.60 USD (19.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.57% (17 881.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-P
|284K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-P
|28K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +111 650.00 USD
En kötü işlem: -65 149 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +265 575.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -51 748.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Money Management come first then use both Indicator and Price Action for Enter/Exit, not too overtrade, use some home brew EA, win rate above 60%
İnceleme yok