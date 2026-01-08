- Büyüme
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
19 (79.16%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.83%)
En iyi işlem:
9.88 USD
En kötü işlem:
-31.98 USD
Brüt kâr:
65.04 USD (448 380 pips)
Brüt zarar:
-63.22 USD (2 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (19.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.29 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
74.86%
Maks. mevduat yükü:
87.96%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
14 (58.33%)
Satış işlemleri:
10 (41.67%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-12.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-22.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.98 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.93 USD
Maksimum:
38.47 USD (29.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.23% (38.47 USD)
Varlığa göre:
14.60% (19.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.88 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +19.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
1
0%
24
79%
75%
1.02
0.08
USD
USD
29%
1:500