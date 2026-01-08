SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LiuGuanYi
Bo Wen Che

LiuGuanYi

Bo Wen Che
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -2%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
23.80 USD
En kötü işlem:
-57.80 USD
Brüt kâr:
43.40 USD (434 pips)
Brüt zarar:
-58.70 USD (578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (23.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.80 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
24.57%
Maks. mevduat yükü:
9.07%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-5.10 USD
Ortalama kâr:
21.70 USD
Ortalama zarar:
-58.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-57.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.80 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.90 USD
Maksimum:
58.40 USD (5.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.68% (58.10 USD)
Varlığa göre:
4.39% (44.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.n 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.n -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.n -144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.80 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一


İnceleme yok
2026.01.08 15:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 15:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LiuGuanYi
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
985
USD
1
0%
3
66%
25%
0.73
-5.10
USD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.