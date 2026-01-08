- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
En iyi işlem:
115.65 USD
En kötü işlem:
-28.68 USD
Brüt kâr:
190.57 USD (5 812 pips)
Brüt zarar:
-33.70 USD (8 600 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (190.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.57 USD (3)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
12.47%
Maks. mevduat yükü:
128.15%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
4.65
Alış işlemleri:
1 (20.00%)
Satış işlemleri:
4 (80.00%)
Kâr faktörü:
5.65
Beklenen getiri:
31.37 USD
Ortalama kâr:
63.52 USD
Ortalama zarar:
-16.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-33.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.70 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.70 USD (8.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.40% (33.70 USD)
Varlığa göre:
26.10% (54.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +115.65 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +190.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
