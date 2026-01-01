SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Golden Nuggets
Büyüme
1 009%
Aboneler
92
Haftalar
34
İşlemler
746
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.76
Maks. düşüş
21%
BreakThrustPro V2
Büyüme
227%
Aboneler
17
Haftalar
64
İşlemler
576
Kazanç
57%
Kâr faktörü
1.44
Maks. düşüş
22%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 821%
Aboneler
144
Haftalar
56
İşlemler
1680
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.99
Maks. düşüş
33%
OnlyUJ
Büyüme
304%
Aboneler
21
Haftalar
78
İşlemler
463
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.42
Maks. düşüş
17%
Deux ex machina
Büyüme
5 271%
Aboneler
3
Haftalar
243
İşlemler
1490
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
TriumphCFD
Büyüme
1 248%
Aboneler
7
Haftalar
34
İşlemler
485
Kazanç
74%
Kâr faktörü
3.38
Maks. düşüş
11%
NoPain MT5
Büyüme
1 661%
Aboneler
76
Haftalar
219
İşlemler
5550
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
558%
Aboneler
22
Haftalar
134
İşlemler
1257
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.64
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 790%
Aboneler
3
Haftalar
163
İşlemler
652
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.16
Maks. düşüş
38%
Daily Gold Sniper
Büyüme
738%
Aboneler
33
Haftalar
50
İşlemler
155
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.16
Maks. düşüş
34%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2387 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.