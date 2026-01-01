Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 1 009%
- Aboneler
- 92
- Haftalar
- 34
- İşlemler
- 746
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 3.76
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 227%
- Aboneler
- 17
- Haftalar
- 64
- İşlemler
- 576
- Kazanç
- 57%
- Kâr faktörü
- 1.44
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 1 821%
- Aboneler
- 144
- Haftalar
- 56
- İşlemler
- 1680
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.99
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 304%
- Aboneler
- 21
- Haftalar
- 78
- İşlemler
- 463
- Kazanç
- 49%
- Kâr faktörü
- 1.42
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 5 271%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 243
- İşlemler
- 1490
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 248%
- Aboneler
- 7
- Haftalar
- 34
- İşlemler
- 485
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 3.38
- Maks. düşüş
- 11%
- Büyüme
- 1 661%
- Aboneler
- 76
- Haftalar
- 219
- İşlemler
- 5550
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 558%
- Aboneler
- 22
- Haftalar
- 134
- İşlemler
- 1257
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.64
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 790%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 163
- İşlemler
- 652
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 3.16
- Maks. düşüş
- 38%
- Büyüme
- 738%
- Aboneler
- 33
- Haftalar
- 50
- İşlemler
- 155
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.16
- Maks. düşüş
- 34%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.