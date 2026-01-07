- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
6 (31.57%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (68.42%)
En iyi işlem:
77.88 ZAR
En kötü işlem:
-43.31 ZAR
Brüt kâr:
216.54 ZAR (9 410 pips)
Brüt zarar:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (96.80 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
96.80 ZAR (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
15 (78.95%)
Satış işlemleri:
4 (21.05%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-2.78 ZAR
Ortalama kâr:
36.09 ZAR
Ortalama zarar:
-20.72 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-191.77 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-191.77 ZAR (9)
Aylık büyüme:
-99.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149.77 ZAR
Maksimum:
210.52 ZAR (99.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|US100Cash
|7
|US500Cash
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-9
|US100Cash
|8
|US500Cash
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-22K
|US100Cash
|4.9K
|US500Cash
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.88 ZAR
En kötü işlem: -43 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +96.80 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -191.77 ZAR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok