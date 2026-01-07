SinyallerBölümler
Nhlanganiso Dladla

ThePursuit

Nhlanganiso Dladla
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
6 (31.57%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (68.42%)
En iyi işlem:
77.88 ZAR
En kötü işlem:
-43.31 ZAR
Brüt kâr:
216.54 ZAR (9 410 pips)
Brüt zarar:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (96.80 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
96.80 ZAR (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
15 (78.95%)
Satış işlemleri:
4 (21.05%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-2.78 ZAR
Ortalama kâr:
36.09 ZAR
Ortalama zarar:
-20.72 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-191.77 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-191.77 ZAR (9)
Aylık büyüme:
-99.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149.77 ZAR
Maksimum:
210.52 ZAR (99.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 ZAR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 8
US100Cash 7
US500Cash 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -9
US100Cash 8
US500Cash -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -22K
US100Cash 4.9K
US500Cash -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.88 ZAR
En kötü işlem: -43 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +96.80 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -191.77 ZAR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.07 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
