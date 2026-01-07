- Büyüme
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
74 (55.63%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (44.36%)
En iyi işlem:
2.52 USD
En kötü işlem:
-4.04 USD
Brüt kâr:
44.48 USD (4 507 pips)
Brüt zarar:
-69.09 USD (5 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.35 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
89 (66.92%)
Satış işlemleri:
44 (33.08%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-0.19 USD
Ortalama kâr:
0.60 USD
Ortalama zarar:
-1.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-5.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.99 USD (2)
Aylık büyüme:
-21.95%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.61 USD
Maksimum:
25.07 USD (33.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|122
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-11
|GBPJPY
|-12
|NZDUSD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-466
|GBPJPY
|-806
|NZDUSD
|-212
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.52 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.40 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
Alpari-MT5
|2.83 × 29
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|4.57 × 67
|
VantageInternational-Live 8
|4.92 × 12
|
VantageInternational-Live 10
|5.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|5.44 × 27
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|5.58 × 155
|
XMGlobal-MT5 2
|6.91 × 22
|
ClonTrader-Live
|6.96 × 26
|
OctaFX-Real2
|7.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live
|7.60 × 67
|
STARTRADERFinancial-Live
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.00 × 1
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.50 × 2
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
