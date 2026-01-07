SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Knight Rider USDJPY
Deivanayagam Deivanayagam Arumugam

Knight Rider USDJPY

Deivanayagam Deivanayagam Arumugam
0 inceleme
100 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
74 (55.63%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (44.36%)
En iyi işlem:
2.52 USD
En kötü işlem:
-4.04 USD
Brüt kâr:
44.48 USD (4 507 pips)
Brüt zarar:
-69.09 USD (5 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.35 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
89 (66.92%)
Satış işlemleri:
44 (33.08%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-0.19 USD
Ortalama kâr:
0.60 USD
Ortalama zarar:
-1.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-5.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.99 USD (2)
Aylık büyüme:
-21.95%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.61 USD
Maksimum:
25.07 USD (33.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 122
GBPJPY 9
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -11
GBPJPY -12
NZDUSD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -466
GBPJPY -806
NZDUSD -212
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.52 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.67 × 3
RoboForex-ECN
1.40 × 106
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 73
Alpari-MT5
2.83 × 29
Exness-MT5Real28
3.00 × 2
Exness-MT5Real5
4.57 × 67
VantageInternational-Live 8
4.92 × 12
VantageInternational-Live 10
5.00 × 1
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
ECMarkets-Server
5.44 × 27
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
RoboForex-Pro
5.58 × 155
XMGlobal-MT5 2
6.91 × 22
ClonTrader-Live
6.96 × 26
OctaFX-Real2
7.00 × 10
AdmiralMarkets-Live
7.60 × 67
STARTRADERFinancial-Live
8.00 × 1
Exness-MT5Real
9.00 × 1
FBS-Real
10.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
10.50 × 2
FXGT-Live
11.50 × 2
3 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
İnceleme yok
2026.01.07 18:56
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 1.85% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 18:56
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.57% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol