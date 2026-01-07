- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.94 CHF
En kötü işlem:
0.00 CHF
Brüt kâr:
4.80 CHF (7 367 pips)
Brüt zarar:
-0.03 CHF
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.80 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
4.80 CHF (3)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
53.48%
Maks. mevduat yükü:
48.07%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
159.00
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
160.00
Beklenen getiri:
1.60 CHF
Ortalama kâr:
1.60 CHF
Ortalama zarar:
0.00 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 CHF (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CHF
Maksimum:
0.03 CHF (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CHF)
Varlığa göre:
1.61% (3.23 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|7.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.94 CHF
En kötü işlem: -0 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.80 CHF
Maksimum ardışık zarar: -0.00 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- Micro Trading Indices and Gold
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
206
CHF
CHF
1
0%
3
100%
53%
160.00
1.60
CHF
CHF
2%
1:50