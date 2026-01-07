SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FPM MICRO TRADING
Thomas Gerd Kuenzel

FPM MICRO TRADING

Thomas Gerd Kuenzel
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 2%
FPMarketsLLC-Live
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.94 CHF
En kötü işlem:
0.00 CHF
Brüt kâr:
4.80 CHF (7 367 pips)
Brüt zarar:
-0.03 CHF
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.80 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
4.80 CHF (3)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
53.48%
Maks. mevduat yükü:
48.07%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
159.00
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
160.00
Beklenen getiri:
1.60 CHF
Ortalama kâr:
1.60 CHF
Ortalama zarar:
0.00 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 CHF (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CHF
Maksimum:
0.03 CHF (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CHF)
Varlığa göre:
1.61% (3.23 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 7.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.94 CHF
En kötü işlem: -0 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.80 CHF
Maksimum ardışık zarar: -0.00 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

- Micro Trading Indices and Gold
İnceleme yok
2026.01.07 16:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FPM MICRO TRADING
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
206
CHF
1
0%
3
100%
53%
160.00
1.60
CHF
2%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.