Pavithran T

Trade Ecosystem

Pavithran T
0 inceleme
199 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 934%
Aixauea-Trade
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
471
Kârla kapanan işlemler:
334 (70.91%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (29.09%)
En iyi işlem:
5 318.50 USD
En kötü işlem:
-299.00 USD
Brüt kâr:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
Brüt zarar:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (4 562.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 557.10 USD (10)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
49 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
33.48
Alış işlemleri:
316 (67.09%)
Satış işlemleri:
155 (32.91%)
Kâr faktörü:
7.74
Beklenen getiri:
79.47 USD
Ortalama kâr:
128.69 USD
Ortalama zarar:
-40.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-31.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-759.00 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.23 USD
Maksimum:
1 118.10 USD (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.51% (1 117.60 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 326
BRNUSD 29
EURUSD 22
GBPUSD 19
USDJPY 17
USDCAD 9
GBPAUD 8
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 6
AUDUSD 6
EURAUD 6
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDUSD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 32K
BRNUSD 1.9K
EURUSD 202
GBPUSD 662
USDJPY 578
USDCAD 378
GBPAUD 234
GBPJPY 116
EURGBP 351
USDCHF 11
AUDUSD 339
EURAUD 385
GBPCAD 40
EURCAD 11
NZDUSD -14
GBPNZD 14
AUDNZD -122
EURJPY 23
GBPCHF 62
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18M
BRNUSD 28M
EURUSD 50K
GBPUSD 93K
USDJPY -66K
USDCAD -7.8K
GBPAUD 105K
GBPJPY 264K
EURGBP 11K
USDCHF -28K
AUDUSD 12K
EURAUD 59K
GBPCAD 32K
EURCAD 544
NZDUSD -3.8K
GBPNZD 41K
AUDNZD -8.9K
EURJPY 15K
GBPCHF 5.1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 318.50 USD
En kötü işlem: -299 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 562.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Aixauea-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2026.01.07 15:53
Trading operations on the account were performed for only 211 days. This comprises 15.21% of days out of the 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
80% of growth achieved within 69 days. This comprises 4.97% of days out of 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
