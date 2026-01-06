- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
3 (17.64%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
En iyi işlem:
24.97 USD
En kötü işlem:
-3.54 USD
Brüt kâr:
26.20 USD (26 196 pips)
Brüt zarar:
-24.74 USD (24 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.97 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
74.26%
Maks. mevduat yükü:
75.61%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
17 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
8.73 USD
Ortalama zarar:
-1.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-23.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.59 USD (8)
Aylık büyüme:
1.46%
Algo alım-satım:
35%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
23.59 USD (18.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.86% (23.59 USD)
Varlığa göre:
20.46% (22.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|1.4K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.97 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
