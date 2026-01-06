SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TCEXAU
hao hu

TCEXAU

hao hu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 1%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
3 (17.64%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
En iyi işlem:
24.97 USD
En kötü işlem:
-3.54 USD
Brüt kâr:
26.20 USD (26 196 pips)
Brüt zarar:
-24.74 USD (24 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.97 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
74.26%
Maks. mevduat yükü:
75.61%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
17 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
8.73 USD
Ortalama zarar:
-1.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-23.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.59 USD (8)
Aylık büyüme:
1.46%
Algo alım-satım:
35%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
23.59 USD (18.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.86% (23.59 USD)
Varlığa göre:
20.46% (22.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.97 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.06 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol