- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
14 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (22.22%)
En iyi işlem:
3.37 USD
En kötü işlem:
-1.76 USD
Brüt kâr:
20.99 USD (2 178 pips)
Brüt zarar:
-3.91 USD (364 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (11.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.92 USD (7)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
6.83%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
5.85
Alış işlemleri:
6 (33.33%)
Satış işlemleri:
12 (66.67%)
Kâr faktörü:
5.37
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
1.50 USD
Ortalama zarar:
-0.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.92 USD (2)
Aylık büyüme:
14.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.43 USD
Maksimum:
2.92 USD (2.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.47% (2.92 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.37 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
顺势突破策略
一次一单，不加仓
固定止损5美金左右
动态止盈，交流学习可以加微：jjj117118119
