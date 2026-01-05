SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BitGame
Galin Vasilev

BitGame

Galin Vasilev
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
15 (35.71%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (64.29%)
En iyi işlem:
13.84 USD
En kötü işlem:
-226.06 USD
Brüt kâr:
139.27 USD (5 760 pips)
Brüt zarar:
-665.89 USD (8 165 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (19.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.76 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
21 (50.00%)
Satış işlemleri:
21 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.21
Beklenen getiri:
-12.54 USD
Ortalama kâr:
9.28 USD
Ortalama zarar:
-24.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-442.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-442.36 USD (5)
Aylık büyüme:
-5.27%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
529.02 USD
Maksimum:
529.02 USD (5.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 41
US500.cash 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -527
US500.cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.4K
US500.cash 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Key characteristics:

  • Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices

  • Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution

  • Risk per trade: Low to moderate 

  • Stop Loss & Take Profit: Always used

  • Drawdown control: Strict rules applied

  • Trading style: Intraday / Short-term swings

  • No martingale, no grid, no averaging down

The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.


2026.01.05 22:11
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
