SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Kris MGMT 200 USD
Petrus Eko Kristanto

Kris MGMT 200 USD

Petrus Eko Kristanto
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -7%
Exness-MT5Real6
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
30 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (40.00%)
En iyi işlem:
5.00 USD
En kötü işlem:
-4.83 USD
Brüt kâr:
20.12 USD (20 095 pips)
Brüt zarar:
-33.73 USD (33 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.74 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
52.01%
Maks. mevduat yükü:
24.66%
En son işlem:
0 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
32 (64.00%)
Satış işlemleri:
18 (36.00%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
0.67 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.56 USD (2)
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.19 USD
Maksimum:
18.58 USD (9.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.27% (18.58 USD)
Varlığa göre:
1.82% (3.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.00 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Perdagangan ini 100% dilakukan oleh EA (  Expert Advisors )

Saya memulai di Awal Tahun 2026 dengan modal awal 200 USD

200 USD memakai lot 0.01

Dan kedepanya jika Balance mencapai kelipatan, contoh 400 USD 

maka otomatis lot akan berubah di 0.02 

__

200 usd - lot 0.01

400 usd - lot 0.02

600 usd - lot 0.03 dst


tetapi jika ada penurunan balance contoh dari 400 usd ke 350 usd maka lot akan otomatis mengikuti

dari yg awalnya 400 usd lot 0.02 menjadi 350 usd 0.01.


HANYA SINGLE ENTRY.

SL OTOMATIS

TRAILLING STOP



İnceleme yok
2026.01.05 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 18:09
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 18:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kris MGMT 200 USD
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
184
USD
1
86%
50
60%
52%
0.59
-0.27
USD
9%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.