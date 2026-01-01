SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

THPX3
Büyüme
3 444%
Aboneler
2
Haftalar
40
İşlemler
2530
Kazanç
59%
Kâr faktörü
1.48
Maks. düşüş
36%
GoldenBug ICM
Büyüme
93%
Aboneler
12
Haftalar
72
İşlemler
471
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.52
Maks. düşüş
14%
Deux ex machina
Büyüme
5 258%
Aboneler
3
Haftalar
243
İşlemler
1485
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 762%
Aboneler
3
Haftalar
162
İşlemler
649
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.15
Maks. düşüş
38%
BreakThrustPro V2
Büyüme
231%
Aboneler
16
Haftalar
64
İşlemler
573
Kazanç
58%
Kâr faktörü
1.45
Maks. düşüş
22%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 812%
Aboneler
128
Haftalar
56
İşlemler
1676
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.98
Maks. düşüş
33%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
554%
Aboneler
20
Haftalar
134
İşlemler
1255
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
714%
Aboneler
34
Haftalar
49
İşlemler
153
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.14
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 653%
Aboneler
79
Haftalar
218
İşlemler
5545
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
OnlyUJ
Büyüme
319%
Aboneler
19
Haftalar
77
İşlemler
461
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.45
Maks. düşüş
17%

