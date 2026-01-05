- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
14 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (41.67%)
En iyi işlem:
877 774.43 IDR
En kötü işlem:
-948 076.73 IDR
Brüt kâr:
1 924 900.00 IDR (5 417 pips)
Brüt zarar:
-3 481 853.21 IDR (2 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (481 830.08 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 125 673.73 IDR (3)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
11.68%
Maks. mevduat yükü:
91.09%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
7 (29.17%)
Satış işlemleri:
17 (70.83%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-64 873.05 IDR
Ortalama kâr:
137 492.86 IDR
Ortalama zarar:
-348 185.32 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-823 363.57 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-948 076.73 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 662 780.25 IDR
Maksimum:
1 807 777.25 IDR (39.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.15% (1 796 367.25 IDR)
Varlığa göre:
3.49% (62 949.31 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|-157
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +877 774.43 IDR
En kötü işlem: -948 077 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +481 830.08 IDR
Maksimum ardışık zarar: -823 363.57 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
