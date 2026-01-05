SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Liaww
Ananda Putra

Liaww

Ananda Putra
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -35%
HFMarketsGlobal-Live5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
14 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (41.67%)
En iyi işlem:
877 774.43 IDR
En kötü işlem:
-948 076.73 IDR
Brüt kâr:
1 924 900.00 IDR (5 417 pips)
Brüt zarar:
-3 481 853.21 IDR (2 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (481 830.08 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 125 673.73 IDR (3)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
11.68%
Maks. mevduat yükü:
91.09%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
7 (29.17%)
Satış işlemleri:
17 (70.83%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-64 873.05 IDR
Ortalama kâr:
137 492.86 IDR
Ortalama zarar:
-348 185.32 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-823 363.57 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-948 076.73 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 662 780.25 IDR
Maksimum:
1 807 777.25 IDR (39.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.15% (1 796 367.25 IDR)
Varlığa göre:
3.49% (62 949.31 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb -157
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +877 774.43 IDR
En kötü işlem: -948 077 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +481 830.08 IDR
Maksimum ardışık zarar: -823 363.57 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 13:04
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
