SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Follow 4
Ade Triani Mujiya Sari

Follow 4

Ade Triani Mujiya Sari
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 3%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
13 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.14%)
En iyi işlem:
1.78 USD
En kötü işlem:
-7.12 USD
Brüt kâr:
7.44 USD (512 pips)
Brüt zarar:
-7.12 USD (349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (7.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.44 USD (13)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
149.28%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
12 (85.71%)
Satış işlemleri:
2 (14.29%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
0.57 USD
Ortalama zarar:
-7.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.12 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.12 USD (40.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.83% (7.12 USD)
Varlığa göre:
66.47% (6.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 163
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.78 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 16:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 16:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol