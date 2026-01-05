- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
13 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
En iyi işlem:
2.67 USD
En kötü işlem:
-9.81 USD
Brüt kâr:
11.88 USD (513 pips)
Brüt zarar:
-18.39 USD (600 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (11.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.88 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
194.41%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
12 (80.00%)
Satış işlemleri:
3 (20.00%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-0.43 USD
Ortalama kâr:
0.91 USD
Ortalama zarar:
-9.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.39 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.51 USD
Maksimum:
18.39 USD (84.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.05% (18.39 USD)
Varlığa göre:
67.05% (14.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.67 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-65%
0
0
USD
USD
3
USD
USD
1
0%
15
86%
100%
0.64
-0.43
USD
USD
84%
1:500