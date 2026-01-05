Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 2 FPMarketsSC-Live4 0.00 × 8 Pepperstone-Edge01 0.50 × 2 Axi-US12-Live 0.64 × 11 VantageInternational-Live 3 0.86 × 7 VantageInternational-Live 22 1.00 × 4 OctaFX-Real3 5.00 × 1 RoboForex-ECN 5.17 × 6 ICMarketsSC-Live17 6.00 × 3 Fyntura-Live 10.87 × 15 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya