İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
6 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (14.29%)
En iyi işlem:
0.81 USD
En kötü işlem:
-7.26 USD
Brüt kâr:
3.51 USD (172 pips)
Brüt zarar:
-7.26 USD (235 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (3.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.51 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
170.16%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
7 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
0.59 USD
Ortalama zarar:
-7.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.26 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.75 USD
Maksimum:
7.26 USD (67.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.35% (7.26 USD)
Varlığa göre:
52.60% (5.67 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-63
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
En iyi işlem: +0.81 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
İnceleme yok
