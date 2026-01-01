SinyallerBölümler
Sinyaller / NanaCuanGlory scalp N
404

Ne yazık ki, NanaCuanGlory scalp N sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Slamet Riadi kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Nanacuanglory GBP Hedgefund24
Büyüme
215%
Aboneler
0
Haftalar
95
İşlemler
975
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
36%
NanaCuanGlory hedge 24
Büyüme
25%
Aboneler
0
Haftalar
2
İşlemler
322
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.35
Maks. düşüş
30%
Kirana euro invest
Büyüme
85%
Aboneler
0
Haftalar
102
İşlemler
872
Kazanç
52%
Kâr faktörü
1.47
Maks. düşüş
64%
NanaCuanGlory best 1shoot
Büyüme
0%
Aboneler
0
Haftalar
1
İşlemler
9
Kazanç
88%
Kâr faktörü
1.00
Maks. düşüş
3%

Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:

Turtle One
Büyüme
277%
Aboneler
11
Haftalar
53
İşlemler
331
Kazanç
80%
Kâr faktörü
1.62
Maks. düşüş
19%
Gold pro
Büyüme
4 784%
Aboneler
38
Haftalar
46
İşlemler
948
Kazanç
77%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
52%
Niguru GBP
Büyüme
16 903%
Aboneler
0
Haftalar
148
İşlemler
1278
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.26
Maks. düşüş
39%
RFactor Portfolio JM
Büyüme
1 196%
Aboneler
0
Haftalar
297
İşlemler
9426
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.23
Maks. düşüş
20%
ATong
Büyüme
5 147%
Aboneler
1
Haftalar
246
İşlemler
7917
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
R Factor Mean Reversal
Büyüme
1 597%
Aboneler
0
Haftalar
310
İşlemler
29437
Kazanç
67%
Kâr faktörü
1.15
Maks. düşüş
41%
Winneryu01
Büyüme
6 683%
Aboneler
1
Haftalar
122
İşlemler
691
Kazanç
52%
Kâr faktörü
2.31
Maks. düşüş
52%
My Authors Programs
Büyüme
538%
Aboneler
10
Haftalar
40
İşlemler
815
Kazanç
89%
Kâr faktörü
2.62
Maks. düşüş
16%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
1 000%
Aboneler
11
Haftalar
79
İşlemler
3337
Kazanç
82%
Kâr faktörü
3.81
Maks. düşüş
41%
Sputnik2019
Büyüme
1 665%
Aboneler
0
Haftalar
338
İşlemler
14481
Kazanç
77%
Kâr faktörü
1.52
Maks. düşüş
45%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 4 için
2653 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.