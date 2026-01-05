- Büyüme
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-13.81 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-25.35 USD (321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-1.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
92 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-6.34 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-6.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.35 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.35 USD
Maksimum:
25.35 USD (5.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.70% (25.35 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|profit
|2
|GBPUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|profit
|-19
|GBPUSD
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|profit
|0
|GBPUSD
|-321
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
