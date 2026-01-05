SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PP163641
KAUSER AHMED

PP163641

KAUSER AHMED
0 inceleme
70 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 50%
Pepperstone-Edge01
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
18 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.00%)
En iyi işlem:
79.32 USD
En kötü işlem:
-33.72 USD
Brüt kâr:
134.24 USD (13 177 pips)
Brüt zarar:
-34.68 USD (4 476 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (98.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.83 USD (13)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
10 (50.00%)
Satış işlemleri:
10 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.87
Beklenen getiri:
4.98 USD
Ortalama kâr:
7.46 USD
Ortalama zarar:
-17.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-33.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.72 USD (1)
Aylık büyüme:
36.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.72 USD (11.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.28% (33.72 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 133
EURUSD -33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
EURUSD -4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.32 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +98.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 15
Tickmill-Live04
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
ICMarkets-Live18
0.88 × 40
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2198
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Pepperstone-Edge07
1.76 × 197
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
180 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.05 03:59
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 1.44% of days out of the 487 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.82% of days out of the 487 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 03:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
