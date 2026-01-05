- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
18 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.00%)
En iyi işlem:
79.32 USD
En kötü işlem:
-33.72 USD
Brüt kâr:
134.24 USD (13 177 pips)
Brüt zarar:
-34.68 USD (4 476 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (98.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.83 USD (13)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
10 (50.00%)
Satış işlemleri:
10 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.87
Beklenen getiri:
4.98 USD
Ortalama kâr:
7.46 USD
Ortalama zarar:
-17.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-33.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.72 USD (1)
Aylık büyüme:
36.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.72 USD (11.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.28% (33.72 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|133
|EURUSD
|-33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|-4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.32 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +98.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.07 × 15
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
ICMarkets-Live18
|0.88 × 40
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2198
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|1.76 × 197
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.80 × 5
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
İnceleme yok