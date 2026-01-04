- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
73 (87.95%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (12.05%)
En iyi işlem:
23.60 UST
En kötü işlem:
-5.40 UST
Brüt kâr:
365.92 UST (6 859 pips)
Brüt zarar:
-64.29 UST (234 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (65.39 UST)
Maksimum ardışık kâr:
82.26 UST (14)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
22.78
Alış işlemleri:
57 (68.67%)
Satış işlemleri:
26 (31.33%)
Kâr faktörü:
5.69
Beklenen getiri:
3.63 UST
Ortalama kâr:
5.01 UST
Ortalama zarar:
-6.43 UST
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.45 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-5.40 UST (1)
Aylık büyüme:
4.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
13.24 UST (4.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|68
|EURUSD+
|13
|XAUUSD+
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD+
|269
|EURUSD+
|25
|XAUUSD+
|2
|NAS100
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|451
|XAUUSD+
|186
|NAS100
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.60 UST
En kötü işlem: -5 UST
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +65.39 UST
Maksimum ardışık zarar: -0.45 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
