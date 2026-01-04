SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IBX
Ihor Bortniak

IBX

Ihor Bortniak
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
73 (87.95%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (12.05%)
En iyi işlem:
23.60 UST
En kötü işlem:
-5.40 UST
Brüt kâr:
365.92 UST (6 859 pips)
Brüt zarar:
-64.29 UST (234 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (65.39 UST)
Maksimum ardışık kâr:
82.26 UST (14)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
22.78
Alış işlemleri:
57 (68.67%)
Satış işlemleri:
26 (31.33%)
Kâr faktörü:
5.69
Beklenen getiri:
3.63 UST
Ortalama kâr:
5.01 UST
Ortalama zarar:
-6.43 UST
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.45 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-5.40 UST (1)
Aylık büyüme:
4.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
13.24 UST (4.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 68
EURUSD+ 13
XAUUSD+ 1
NAS100 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 269
EURUSD+ 25
XAUUSD+ 2
NAS100 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ 4.7K
EURUSD+ 451
XAUUSD+ 186
NAS100 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.60 UST
En kötü işlem: -5 UST
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +65.39 UST
Maksimum ardışık zarar: -0.45 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.04 22:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
