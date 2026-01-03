- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
22 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (15.38%)
En iyi işlem:
238.55 USD
En kötü işlem:
-104.15 USD
Brüt kâr:
819.90 USD (143 594 pips)
Brüt zarar:
-209.74 USD (49 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (208.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
421.63 USD (6)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
34.51%
Maks. mevduat yükü:
35.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.40
Alış işlemleri:
14 (53.85%)
Satış işlemleri:
12 (46.15%)
Kâr faktörü:
3.91
Beklenen getiri:
23.47 USD
Ortalama kâr:
37.27 USD
Ortalama zarar:
-52.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-104.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.15 USD (1)
Aylık büyüme:
271.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.75 USD
Maksimum:
138.80 USD (42.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.05% (138.80 USD)
Varlığa göre:
5.04% (17.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|15
|EURUSDm
|2
|USDJPYm
|2
|GBPAUDm
|2
|XAUUSDm
|1
|USDCADm
|1
|USOILm
|1
|GBPUSDm
|1
|USTECm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|547
|EURUSDm
|31
|USDJPYm
|-57
|GBPAUDm
|10
|XAUUSDm
|72
|USDCADm
|2
|USOILm
|-5
|GBPUSDm
|5
|USTECm
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|86K
|EURUSDm
|76
|USDJPYm
|-177
|GBPAUDm
|14
|XAUUSDm
|7.3K
|USDCADm
|4
|USOILm
|-23
|GBPUSDm
|9
|USTECm
|499
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +238.55 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +208.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I trade with strict risk management and full discipline. Capital protection is my first priority. No martingale, no over-leverage, no gambling. Trades are transparent, logical, and controlled. Growth is steady, realistic, and long-term focused.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 80 USD
15%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
1
0%
26
84%
35%
3.90
23.47
USD
USD
42%
1:200