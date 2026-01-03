SinyallerBölümler
Hitesh Sharda

Samarkand

Hitesh Sharda
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 80 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
22 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (15.38%)
En iyi işlem:
238.55 USD
En kötü işlem:
-104.15 USD
Brüt kâr:
819.90 USD (143 594 pips)
Brüt zarar:
-209.74 USD (49 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (208.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
421.63 USD (6)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
34.51%
Maks. mevduat yükü:
35.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.40
Alış işlemleri:
14 (53.85%)
Satış işlemleri:
12 (46.15%)
Kâr faktörü:
3.91
Beklenen getiri:
23.47 USD
Ortalama kâr:
37.27 USD
Ortalama zarar:
-52.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-104.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.15 USD (1)
Aylık büyüme:
271.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.75 USD
Maksimum:
138.80 USD (42.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.05% (138.80 USD)
Varlığa göre:
5.04% (17.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 15
EURUSDm 2
USDJPYm 2
GBPAUDm 2
XAUUSDm 1
USDCADm 1
USOILm 1
GBPUSDm 1
USTECm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 547
EURUSDm 31
USDJPYm -57
GBPAUDm 10
XAUUSDm 72
USDCADm 2
USOILm -5
GBPUSDm 5
USTECm 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 86K
EURUSDm 76
USDJPYm -177
GBPAUDm 14
XAUUSDm 7.3K
USDCADm 4
USOILm -23
GBPUSDm 9
USTECm 499
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +238.55 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +208.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I trade with strict risk management and full discipline. Capital protection is my first priority. No martingale, no over-leverage, no gambling. Trades are transparent, logical, and controlled. Growth is steady, realistic, and long-term focused.
İnceleme yok
2026.01.03 12:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
