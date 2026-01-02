- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
En iyi işlem:
60.00 USD
En kötü işlem:
-60.18 USD
Brüt kâr:
158.32 USD (5 743 pips)
Brüt zarar:
-239.35 USD (10 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (130.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.38 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
66.26%
Maks. mevduat yükü:
6.79%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
4 (40.00%)
Satış işlemleri:
6 (60.00%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-8.10 USD
Ortalama kâr:
39.58 USD
Ortalama zarar:
-39.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-162.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.77 USD (4)
Aylık büyüme:
-8.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.03 USD
Maksimum:
211.41 USD (18.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.70% (211.41 USD)
Varlığa göre:
18.57% (209.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-81
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.00 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +130.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -162.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-8%
0
0
USD
USD
919
USD
USD
1
0%
10
40%
66%
0.66
-8.10
USD
USD
19%
1:100