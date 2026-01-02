SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DK
Dani Kurniawan

DK

Dani Kurniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 148%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 464
Kârla kapanan işlemler:
970 (66.25%)
Zararla kapanan işlemler:
494 (33.74%)
En iyi işlem:
110.35 NZD
En kötü işlem:
-31.82 NZD
Brüt kâr:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Brüt zarar:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (133.65 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
167.50 NZD (27)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.93%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
322
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
4.04
Alış işlemleri:
685 (46.79%)
Satış işlemleri:
779 (53.21%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.78 NZD
Ortalama kâr:
3.10 NZD
Ortalama zarar:
-3.76 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-165.07 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.58 NZD (18)
Aylık büyüme:
91.61%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.91 NZD
Maksimum:
283.66 NZD (14.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.65% (283.66 NZD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1464
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 899
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 56K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.35 NZD
En kötü işlem: -32 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +133.65 NZD
Maksimum ardışık zarar: -165.07 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
İnceleme yok
