Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 677%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 175
- İşlemler
- 5148
- Kazanç
- 64%
- Kâr faktörü
- 1.21
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 706%
- Aboneler
- 1
- Haftalar
- 268
- İşlemler
- 1767
- Kazanç
- 76%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 5 258%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 243
- İşlemler
- 1485
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 801%
- Aboneler
- 119
- Haftalar
- 55
- İşlemler
- 1673
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.97
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 1 653%
- Aboneler
- 76
- Haftalar
- 218
- İşlemler
- 5545
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 238%
- Aboneler
- 14
- Haftalar
- 64
- İşlemler
- 570
- Kazanç
- 58%
- Kâr faktörü
- 1.46
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 714%
- Aboneler
- 34
- Haftalar
- 49
- İşlemler
- 153
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.14
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 005%
- Aboneler
- 74
- Haftalar
- 32
- İşlemler
- 743
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 3.76
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 1 750%
- Aboneler
- 4
- Haftalar
- 162
- İşlemler
- 648
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 3.15
- Maks. düşüş
- 38%
- Büyüme
- 91%
- Aboneler
- 14
- Haftalar
- 72
- İşlemler
- 469
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.52
- Maks. düşüş
- 14%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.