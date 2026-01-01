SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro
Büyüme
677%
Aboneler
0
Haftalar
175
İşlemler
5148
Kazanç
64%
Kâr faktörü
1.21
Maks. düşüş
33%
Relax EA
Büyüme
706%
Aboneler
1
Haftalar
268
İşlemler
1767
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
28%
Deux ex machina
Büyüme
5 258%
Aboneler
3
Haftalar
243
İşlemler
1485
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 801%
Aboneler
119
Haftalar
55
İşlemler
1673
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.97
Maks. düşüş
33%
NoPain MT5
Büyüme
1 653%
Aboneler
76
Haftalar
218
İşlemler
5545
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
BreakThrustPro V2
Büyüme
238%
Aboneler
14
Haftalar
64
İşlemler
570
Kazanç
58%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
22%
Daily Gold Sniper
Büyüme
714%
Aboneler
34
Haftalar
49
İşlemler
153
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.14
Maks. düşüş
34%
Golden Nuggets
Büyüme
1 005%
Aboneler
74
Haftalar
32
İşlemler
743
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.76
Maks. düşüş
21%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 750%
Aboneler
4
Haftalar
162
İşlemler
648
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.15
Maks. düşüş
38%
GoldenBug ICM
Büyüme
91%
Aboneler
14
Haftalar
72
İşlemler
469
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.52
Maks. düşüş
14%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2245 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.