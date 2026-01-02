SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUUSDx SAFE TRADER
Mochamad Dhani Dharmawan

XAUUSDx SAFE TRADER

Mochamad Dhani Dharmawan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -4%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
121 (82.31%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (17.69%)
En iyi işlem:
7.98 UST
En kötü işlem:
-34.98 UST
Brüt kâr:
364.92 UST (36 445 pips)
Brüt zarar:
-409.63 UST (39 889 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (76.39 UST)
Maksimum ardışık kâr:
76.39 UST (22)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
82.39%
Maks. mevduat yükü:
80.94%
En son işlem:
0 dakika önce
Hafta başına işlemler:
178
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
144 (97.96%)
Satış işlemleri:
3 (2.04%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.30 UST
Ortalama kâr:
3.02 UST
Ortalama zarar:
-15.76 UST
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-58.17 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-58.17 UST (2)
Aylık büyüme:
-4.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.67 UST
Maksimum:
185.33 UST (15.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.90% (185.57 UST)
Varlığa göre:
64.29% (677.24 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -43
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.98 UST
En kötü işlem: -35 UST
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +76.39 UST
Maksimum ardışık zarar: -58.17 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sürdürülebilir büyüme için kanıtlanmış bir sistemle desteklenen stratejik altın işlemleri. Yüksek olasılıklı girişlere, hızlı kâr realizasyonuna ve dinamik piyasa koşullarında güçlü sermaye korumasına odaklanır.


İnceleme yok
2026.01.02 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUUSDx SAFE TRADER
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
1K
UST
1
100%
147
82%
82%
0.89
-0.30
UST
64%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.