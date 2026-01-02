SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GRID EA 2026
Nodirbek Juraev

GRID EA 2026

Nodirbek Juraev
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -20%
Exness-MT5Real32
1:2
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
18 (58.06%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (41.94%)
En iyi işlem:
1.15 USD
En kötü işlem:
-6.05 USD
Brüt kâr:
7.00 USD (6 973 pips)
Brüt zarar:
-27.32 USD (27 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.01 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.32
Alım-satım etkinliği:
7.68%
Maks. mevduat yükü:
2785.26%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
19 (61.29%)
Satış işlemleri:
12 (38.71%)
Kâr faktörü:
0.26
Beklenen getiri:
-0.66 USD
Ortalama kâr:
0.39 USD
Ortalama zarar:
-2.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.62 USD (3)
Aylık büyüme:
-20.32%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.18 USD
Maksimum:
22.36 USD (22.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.10% (22.36 USD)
Varlığa göre:
5.21% (4.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.15 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.02 07:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:200
2026.01.02 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 06:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:200
2026.01.02 05:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 05:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 05:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
