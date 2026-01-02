- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
18 (58.06%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (41.94%)
En iyi işlem:
1.15 USD
En kötü işlem:
-6.05 USD
Brüt kâr:
7.00 USD (6 973 pips)
Brüt zarar:
-27.32 USD (27 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.01 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.32
Alım-satım etkinliği:
7.68%
Maks. mevduat yükü:
2785.26%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
19 (61.29%)
Satış işlemleri:
12 (38.71%)
Kâr faktörü:
0.26
Beklenen getiri:
-0.66 USD
Ortalama kâr:
0.39 USD
Ortalama zarar:
-2.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.62 USD (3)
Aylık büyüme:
-20.32%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.18 USD
Maksimum:
22.36 USD (22.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.10% (22.36 USD)
Varlığa göre:
5.21% (4.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.15 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
