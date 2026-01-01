- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
En iyi işlem:
10.88 USD
En kötü işlem:
-16.52 USD
Brüt kâr:
22.83 USD (54 525 pips)
Brüt zarar:
-54.05 USD (204 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (22.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.83 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.34
Alım-satım etkinliği:
90.34%
Maks. mevduat yükü:
149.42%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
10 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.42
Beklenen getiri:
-3.12 USD
Ortalama kâr:
5.71 USD
Ortalama zarar:
-9.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.69 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.22 USD
Maksimum:
44.69 USD (47.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.32% (44.69 USD)
Varlığa göre:
42.46% (88.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|-31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|-150K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.88 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
