- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 MYR
En kötü işlem:
0.00 MYR
Brüt kâr:
0.00 MYR
Brüt zarar:
-0.16 MYR
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 MYR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 MYR (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.22%
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
0.00 MYR
Ortalama kâr:
0.00 MYR
Ortalama zarar:
0.00 MYR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 MYR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 MYR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 MYR
Maksimum:
0.16 MYR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 MYR)
Varlığa göre:
0.10% (8.28 MYR)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 MYR
En kötü işlem: -0 MYR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 MYR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 MYR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
8K
MYR
MYR
1
0%
0
0%
100%
0.00
0.00
MYR
MYR
0%
1:500