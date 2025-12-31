SinyallerBölümler
Riski Saputra

Pending order

Riski Saputra
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
25 (40.98%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (59.02%)
En iyi işlem:
164.55 USD
En kötü işlem:
-259.94 USD
Brüt kâr:
671.93 USD (26 433 pips)
Brüt zarar:
-1 276.30 USD (40 674 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (56.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.85 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
27 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
51 (83.61%)
Satış işlemleri:
10 (16.39%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-9.91 USD
Ortalama kâr:
26.88 USD
Ortalama zarar:
-35.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-555.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-555.42 USD (6)
Aylık büyüme:
-92.52%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
604.37 USD
Maksimum:
977.61 USD (145.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.83% (977.61 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -604
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +164.55 USD
En kötü işlem: -260 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +56.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -555.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
İnceleme yok
